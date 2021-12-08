Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı
Guatemala'da yüzlerce yıllık "Şeytan Yakma" geleneği kutlamaları başladı
08 Aralık 2021 09:13
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Guatemala geleneğine göre Şeytan, evlerde bulunan ve bu nedenle çıkarılıp yakılması gereken eski eşyaların arasında saklanıyor
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Bu eylemle yıl içinde yaşanan kötülüklerin ortadan kalkacağına ve iyi şeyler için yer açılacağına inanılıyor
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Bu sembolik eylemin altında insanların kötülüklerden arınma hissi yatıyor
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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı
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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı
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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı
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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı
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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı
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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı
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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı
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