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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı

Guatemala'da yüzlerce yıllık "Şeytan Yakma" geleneği kutlamaları başladı

08 Aralık 2021 09:13

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Guatemala geleneğine göre Şeytan, evlerde bulunan ve bu nedenle çıkarılıp yakılması gereken eski eşyaların arasında saklanıyor

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Bu eylemle yıl içinde yaşanan kötülüklerin ortadan kalkacağına ve iyi şeyler için yer açılacağına inanılıyor

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Bu sembolik eylemin altında insanların kötülüklerden arınma hissi yatıyor

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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı

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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı

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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı

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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı

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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı

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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı

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Guatemala'da "Şeytan Yakma" festivali başladı

Guatemalaşeytanfestivalşeytan yakma
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