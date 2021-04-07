GTA 5, Android telefonlarda ve tabletlerde oynanabilecek
07 Nisan 2021 12:15
15
Xbox Game Pass abonelerine sunulacak GTA 5, bulut üzerinden akıllı telefonlarda oynamayı da destekleyecek. Bu sayede oyuncular, Android telefon ya da tabletlerinde GTA 5'in orijinal halini oynama imkanı yakalayacaklar.
25
Rockstar Games ile Microsoft'un GTA 5 hamlesi, pek çok oyuncuyu heyecanlandıracak türden.
35
8 Nisan itibarıyla GTA Online'a da Xbox Games Pass aracılığıyla ulaşabilecekler.
45
Microsoft geçtiğimiz ay Xbox Game Pass'i kullanarak bulut üzerinden oynanabilecek oyunlar için 1080p görüntü kalitesini test etti. Yapılan testlerde bir sorun yaşanmadıysa, GTA 5'in akıllı telefonlarda 1080p görüntü kalitesinde oynanabileceği tahmin ediliyor.
55
Rockstar Games'i özellikle de Red Dead Redemption 2 için heveslendirebilir