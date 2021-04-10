Granada-Manchester United maçında sahaya atlayan "çıplak adam"ın ilginç hikayesi
10 Nisan 2021 14:32
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Granada - Manchester United maçında sahaya atlayan protestocunun 14 saat statta beklediği ortaya çıktı.
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Granada ile Manchester United'ın karşı karşıya geldiği maçta sahaya giren çıplak bir kişi geceye damga vurdu.
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Özellikle tüm dünyanın takip ettiği maçlarda sıkça rastlanan protestolara bir yenisi eklendi.
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Bir anda herkesi şaşkınlığa sürüklüyen kişinin aslında İspanya'nın Granada şehrinde çıplaklığı ile tanınan OLmo Garcia olduğu ortaya çıktı.
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Sahaya çıplak şekilde giren ve zeminde yuvarlanan Garcia, görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililerin kimlik araştırması sonrası protestocunun son birkaç ay içinde 15 kez tutuklandığı belirtildi.
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Elhamra kentinde ve en beklenmedik köşelerinde giysisiz yürümesiyle ünlü olan OLmo, daha önce verdiği röportajda eylemlerin gerçeksini "Daha iyi bir insan" ifadeleriyle anlattı.
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37 yaşındaki Garcia, 2016 yazında Bahreyn, Ekvador ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı seyahatler sonrası tutkunu olduğu yaşam tarzını benimsedi.
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"Çıplak olmanın psikolojik faydaları vardır. Saflığı, huzuru talep etmenin, kıyafetlerinizi çıkardığınızda her şeye karşı daha samimi olduğunuzu göstermenin bir yoludur. Kimseyi rahatsız etmiyorum ve bunun toplum için iyi olduğunu düşünüyorum."
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Granada gazetesi seyircisiz oynanan maçta Garcia'nın 14 saat boyunca saha kenarındaki bir brandanın altında gizlendiğini yazdı.
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O aslında bir iş insan: - Ideal of Granada'ya göre OLmo Garcia, 2004 yılından bu yana sporcular için protein ve gıda satışı yapan büyük bir endüstriyel işe sahip.
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Maça verilen aranın ardından Manchester United, deplasmanda Granada'yı 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları, 15 Nisan Perşembe günü oynanacak.