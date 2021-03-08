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Grammy Ödülleri 2021'de sahne alacak isimler belli oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri 14 Mart'ta verilecek. Seyirci alınmayacak olan etkinlikte birçok yıldız isim sahne alacak.

08 Mart 2021 15:13

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ABD'de 14 Mart'ta verilecek 63. Grammy Ödülleri'nde sahneye çıkacak isimlerin tamamı netleşti.

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Trevor Noah’ın sunumuyla gerçekleşecek törende Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa, Cardi B ve Billie Eilish başta olmak üzere birçok isim sahneye çıkacak.

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Grammy Ödülleri 2021'de sahne alacak isimler belli oldu

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Dua Lipa, Roddy Ricch ve Taylor Swift sahneye çıkmanın yanı sıra 6’şar dalda aday olarak büyük bir heyecan yaşayacak.

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Seyirci alınmayacak olan tören Los Angeles Kongre Merkezi’nde yapılacak.

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Daha önce 31 Ocak'ta yapılması beklenen ödül töreni Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

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Grammy Ödülleri 2021'de sahne alacak isimler belli oldu

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Grammy Ödülleri 2021'de sahne alacak isimler belli oldu

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