Görüntülerin sızmaması için çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalattığı iddia edilmişti; Hadise konserinde nişan fotoğraflarını yayınladı
28 Mart 2022 10:37
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İş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserinde ilk kez ekrana yansıttı.
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HaberTürk’te yer alan habere göre, törenden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattığı konuşulan şarkıcı, önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda konser verdi.
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Sahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith'in "Lay Me Down" adlı şarkısını seslendirdi.
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Hadise dev ekrandan nişan fotoğraflarını yansıttı.
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Ardından konserin ikinci yarısının başında Hadise'nin özel olarak hazırlattığı video da dev ekranda yayınlandı. Şarkıcı, metnini de kendi yazdığı videoda sevenlerine, "Düştüysen kalk. Düşmekten, koşmaktan, yürümekten korkma. Kendini sev. Dans et, eğlen, ağla, gül, mutlu ol, mutsuz ol; hayat böyle bir şey. Ne olursa olsun kendini sev ve yürü." sözleriyle seslendi.