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Google'dan rüya gibi bir ofis daha: Google Tel Aviv

08 Mart 2013 11:31

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Google argeye kadar ofislerinin tasarımlarına da önem veren şirket. Tasarımı ve dekorasyonu ile sıradışı olan ofislerinde milyonlarca insanın çalışma hayalini kurarken, Google ofislerine bir yenisini daha ekledi. Google Tel Aviv ofisinde çalışanlarının rahatlığı adına tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Camenzind Evolution tarafından tasarlanan ofis çalışanların yaratıcılığını arttırması için çok çeşitli konspetler ile oluşturulmuş. İşte Google'ın Tel Aviv ofisi...

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