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Türkiye, Google'da 6-12 Ekim tarihleri arasında en çok neleri aradı?

14 Ekim 2014 15:38

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Google 6-12 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin en çok neleri internet başında aradığını açıkladı. iCloud hack'inden sonra çıplak fotoğrafları internete düşen Kelly Brook ve yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla Walking Dead adlı dizinin yıldızı Lauren Cohan da en çok aranan isimlerden. Bakın listede başka neler var neler?

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Kobani

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HSYK seçimleri

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Tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Volkan Saraçoğlu 8 Ekim tarihinde hayatını kaybetti.

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Diyarbakır

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Bingöl

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Gaziantep

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Jennifer Lawrence

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Yargıda Birlik Platformu

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Ay Tutulması

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Azra Akın

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Kelly Brook

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Esenyurt

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Sinan Akçıl

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Selahattin Demirtaş

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Adana hava durumu

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Tülay Kumaşçı

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Saatler ne zaman geri alınacak 2014

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