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Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un özellikleri sızdırıldı

Google, akıllı telefonlarda yeni trend olan katlanabilir telefon modeli Google Pixel Fold üzerinde çalışıyor. Fold'a ilişkin yeni özellikler basına sızdı.

09 Mart 2021 13:08

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Google, halihazırda bir katlanabilir telefon üreticisi olan Samsung'la ekranlar için anlaşmıştı. Samsung'dan 7.6 inç katlanabilir OLED ekran sipariş etmişti. Bu nedenle cihazın Galaxy Fold 2 ile aynı ekran özelliklerine sahip olacağını varsaymak mümkün.

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Pixel 5'de 12,2 Megapiksel f/1.7 ana kamera ve 16 Megapiksel f/2.2 geniş açılı kamera bulunuyor.

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Öndeki selfie kamerası ise 8 MP, f/2.0. Google Pixel Fold'un da aynı kameralarda piyasaya çıkacağı söyleniyor.

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Ürünün fiyatı belli değil ancak Galaxy Z Fold 2'nin 1999 dolar fiyatı bulunuyor.

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