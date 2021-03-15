T24 LogoT24 Logo

Google'da en çok aratılan oyunlar

15 Mart 2021 10:42

111

Google’da en çok aratılan oyunlar listesi açıklandı.İşte o liste:

211

Among Us

311

Fall Guys: Ultimate Knockout

411

Valorant

511

Genshin Impact

611

The Last of Us 2

711

Ghost of Tsushima

811

FIFA 21

911

Animal Crossing

1011

Call of Duty: Warzone

1111

Dragon Quest Walk

among usgooglearatılan oyunmobil oyunpc oyun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24