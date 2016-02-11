Google aramasını mektupla yapan baba-oğula Google'dan mektuplu cevap
11 Şubat 2016 15:13
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Almanya'da kamp yapan bir baba-oğulun aklına bir soru takılır.Bulundukları yerde baba ile oğulun iletişim kurabilecekleri ya da interneti kullanabilecekleri bir mecra olmadığı için çareyi Google'a mektup yazmakta bulurlar. Baba Timm ve oğlu Michael "Deichhörnchen" kelimesi hakkında bilgi sahibi olmak isterler ve Google'a bu konu hakkında bir mektup yazarlar.
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Baba ile oğulun Google yazdıkları mektupta şunlar yazar. "Sevgili Google, üzülerek bildiririz ki bulunduğumuz noktada internet bağlantısı yok ve biz çok zor bir durumdayız. Şu anda bir yaz kampındayız ve bir kelime hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Deichhörnchen hakkındaki her şeyi öğrenmek istiyoruz. Ne olduğunu, nerede yaşadığını ve ne yediğini…”
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Baba ile oğulun mektubuna Google yanıtsız kalmaz ve yine mektupla karşılık verir.Üstelik mektupta imla hatası tespit eden Google ekibi “sincap” hakkında açıklama da yapar Sevgili Timm ve Michael, araştırmaya ve öğrenmeye merakınız için teşekkür ederiz. Bunu mu demek istediniz? (Eichhörnchen) Sincap. Vikipedia: Yaşam alanı yetersizliği sebebiyle nesli tükenmiş olan bir kara sincabıdır. Umarız yaz kampınız eğlenceli geçiriyordur.