Google, Android'e bu yaz gelecek 6 özelliği duyurdu
16 Haziran 2021 12:14
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ABD merkezli teknoloji devi Google, Android işletim sistemine bu yaz getireceği 6 yeni özelliği açıkladı. İşte o özellikler:
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Deprem uyarı sistemi- Bir süre önce Yeni Zelanda ve Yunanistan'da kullanıma sunulan deprem uyarı sistemi, Google'ın en yeni teknolojilerinden bir tanesi. Telefonların dahili sensörleri sayesinde deprem dalgalarının saniyeler önce de olsa tespit edilmesini sağlayabilen bu özellik, bu sayede kullanıcıların deprem anından birkaç saniye önce uyarılmasını sağlıyor. Bu özellik, bugün itibarıyla Türkiye'de de kullanılabiliyor.
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Yıldızlı mesajlar- Yıldızlı mesajlar, aslında pek çok kullanıcının WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamasında kullandığı özelliklerden bir tanesi. Gelen bir mesaja yıldız ekleyebileceğiniz özellik, daha sonra bu mesajlara kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor. Google'a göre yıldızlı mesajlar özelliği, önümüzdeki haftalarda dünya geneline yayılacak.
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Önerilen emojiler- Google'ın yapay zekası, kullanıcıların mesajlaşmalar sırasında kullandığı emojileri öğrenerek, daha sonra bu emojileri kullanıcılara önerecek. Android 6.0 ve üzeri cihazlarda kullanılabilecek özellik, şu an için yalnızca İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dillerinde yazılan mesajlar için derin öğrenme yapabiliyor. Google, önerilen emoji özelliğinin kapsamını genişleteceklerini söylemiş olsa da bunun ne zaman gerçekleşeceği belli değil.
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İyileştirilmiş sesli komut- Google, zaten uzunca bir süredir kullanılabilir olan sesli komut sistemini de iyileştirmiş durumda. "Hey Google" komutuyla tetiklenen asistan, artık uygulama çalıştırmaktan kullanıcıyla ilgili bir bilgiyi sorgulamaya kadar her şeyi yapabilecek.
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İyileştirilmiş Voice Access- Akıllı telefonunu eliyle kullanmakta zorlanan tüketiciler için geliştirilmiş Voice Access, güncellendiğinde yalnızca bakarak çalıştırılabilecek. Böylelikle kullanıcıların Voice Access'i çalıştırabilmek için herhangi bir sesli komut vermelerine gerek kalmayacak. Telefon, kullanıcının yüzünü gördüğü an Voice Access'i devreye alacak.
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İyileştirilmiş Android Auto- Android Auto üzerinde de önemli iyileştirmeler yapan Google mühendisleri, uygulamanın artık araçlara çok daha kolay bağlanabilmesini sağlıyor. Ayrıca A'dan Z'ye isimli buton, artık Android Auto'nun özelliklerine çok daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlıyor. Öte yandan artık bir kullanıcı, Android Auto'yu kullanırken WhatsApp ya da Mesajlar gibi çeşitli mesajlaşma uygulamalarını çok daha rahat bir şekilde kullanabilecek.