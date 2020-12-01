Google, 2020 yılının en iyi Android oyunlarını açıkladı
01 Aralık 2020 14:26
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Google, 2020 yılının en iyi Android oyunlarını belirledi.
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Google Play Store üzerinden yapılan açıklama sayfasında, 2020 en iyi Android oyunu ödülünün sahibi Genshin Impact oldu.
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10 milyondan fazla indirme sayısı bulunan oyun, yapılan 854 bin 751 yorumda 5 üzerinden 4.5 puan aldı.
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En Rekabetçi Oyunlar 1. Brawlhalla 2. Bullet Echo 3. Legends of Runeterra 4. The Seven Deadly Sins: Grand Cross 5. Top War: Battle Game
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En İyi Bağımsız Oyunlar 1. Cookies Must Die 2. GRIS 3. inbento 4. Maze Machina 5. Sky: Children of the Light
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En Yenilikçi Oyunlar 1. Fancade 2. Genshin Impact 3. Minimal Dungeon RPG 4. The Gardens Between 5. Very Little Nightmares
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En Eğlenceli Oyunlar 1. Karlar Ülkesi Maceraları: Yeni Eşleştirme Oyunu 2. EverMerge 3. Harry Potter: Bulmaca ve Büyü 4. Mana Monsters: Free Epic Match 3 Game 5. SpongeBob: Krusty Cook-Off
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