Gonca Vuslateri: İçimde hiç büyümeyen bir sutyensiz yatıyor
14 Mayıs 2022 08:37
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Oyuncu Gonca Vuslateri, eski MHP'li milletvekili Ahmet Çakar'ın hedef gösterdiği meslektaşı Melis Sezen'e destek verdi.
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Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’in Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef almıştı. Akit TV'de yayınlanan programa katılan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullanmıştı.
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Çakar'ın Sezen'i hedef almasının ardından tepkiler büyürken, bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vuslateri, "İçimde hiç büyümeyen bir sutyensiz yatıyor.. Onu korumalıyım" dedi.