Gonca Vuslateri en çok tahrik olduğu şeyi açıkladı
18 Nisan 2022 18:26
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Oyuncu Gonca Vuslateri "Buralarda Neler Dönüyor Bi Bilsen" programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.
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Gonca Vuslateri "Cinsel yönelimini sorguladığın hiç oldu mu?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi ve ekledi: "Eşcinsel konusunu öğrendiğimde kendimi ilk sorduğum şey, ben öyle miyim? Kendime sordum. Ben erkekleri çok seviyorum onlardan etkileniyorum ama ileride bir gün kalbimi bir kadın fethetse bunun hesabını kimseye vermem."
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Gonca Vuslateri her soruya açık açık yanıt verdi. "Her seksin orgazm ile biter mi?" sorusunda ise durdu ve "Çok seks düşkünü bir kadın değilim. Esprisini çok severim ama çok sevdalı değilim. İyi bir sevişme insanı değilim" yanıtını verdi.
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Oyuncu kendisini en çok tahrik eden şeyin ise fısıltı olduğunu söyledi.
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Gonca Vuslateri en çok tahrik olduğu şeyi açıkladı
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Gonca Vuslateri en çok tahrik olduğu şeyi açıkladı