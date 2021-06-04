Gomis'ten sitem: Kontratımın uzatılmasını hak etmiştim
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, beIN Sport Haber'e konuk oldu. Gomis kariyeri ve Galatasaray günlerine ilişkin açıklamalar yaptı.
04 Haziran 2021 08:26
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Gomis'ten sitem: Kontratımın uzatılmasını hak etmiştim
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"Fatih Terim büyük bir tecrübe ve ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Üzerimizde büyük baskı hissettiğimiz son anlarda, son maçta soğukkanlılığıyla bize güven verdi ve tecrübesiyle o zor anları kolaylaştırdı."
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"Taraftarlarla aramızda çok güçlü bir birliktelik vardı. Oyuncular arasında da çok iyi bir etkileşim ve dayanışma vardı. Kaptan Selçuk gibi takımı bir arada tutan önemli oyuncular vardı."
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"Türkiye’de iyi hissettim. Burada futbolu bırakmak istedim. Ama ne yazık ki yöneticiler sözleşmemi yenilemek istemedi. Kulübün finansal yapısından bahsettiler. Her zaman kalbiyle oynayan bir oyuncuyum. Taraftarlar beni sevdi. Kontratımın uzatılmasını hak etmiştim."
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"Belki de çok yaşlı olduğumu düşündüler. Belli bir yaşım vardı ama aradan geçen 3 yılın ardından genel tablo ortada, Bafe gollerine devam ediyor. Suudi Arabistan'da, Al-Hilal'de hedefleri olan ve bana güvenen yöneticilerle karşılaştım."
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"Süper Lig'i her hafta takip ediyorum. Galatasaray şampiyonluğa ulaşamadı. Şampiyonluğu Beşiktaş hak etti. Ghezzal çok iyi oynadı. Galatasaray için imkansız diye bir şey yoktur. Ayağa kalkacaklarına inanıyorum."