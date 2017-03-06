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‘Golden Çetesi'nin yeni yuvası İstanbul'da

06 Mart 2017 22:35

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Bodrum'da sahiplerinin ölümünden sonra hayvan barınağında bakılmaya başlanan "Golden Çetesi" adlı 12 'golden retriever' cinsi köpek İstanbul'daki bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

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Muğla Bodrum'da, kaptan Şenol Özbakan'ın ölümünden sonra Belediye Hayvan Barınağı'nda bakılmaya başlanan ve "Golden Çetesi" adıyla bilinen 'golden retriever' cinsi 12 köpek, İstanbullu bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

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Bodrum'da sokağa atılan 'golden retriever' cinsi köpekleri alan ve kurduğu "Golden Çetesi" grubu sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip edilen Şenol Özbakan'ın geçen 12 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından 12 köpeğin kimde kalacağı tartışmalara neden olmuştu.

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Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan'ın şikayeti üzerine 21 Ocak'ta 12 köpek, bakımlarını yapan, Güvercinlik Mahallesi'nde oturan Yıldız Schwarz'tan alınarak Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na yerleştirildi.

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Golden retriever cinsi 12 köpek, dün Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik ile birlikte İstanbul'dan gelen evli ve bir çocuk annesi 40 yaşındaki Işkın Moğol Alçı'ya teslim edildi.

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İstanbullu Alçı'nın köpekleri alarak karayolu ile İstanbul Kurtköy'deki villasına götürdüğünü anlatan avukat Vahit Çevik, "Detaylı araştırma yaptıktan sora Golden Çetesi'nin rahat ve huzurlu bir ortamda yaşayabileceğine inandığımız için ve uzun yıllardır gerek kendi hayvanlarına gerekse sokak hayvanlarına yardımcı olduğunu bildiğimiz Işkın hanıma teslim ettik. Bu arada sosyal medyada çok anlamsız ve haksız eleştirelere de hukuk çerçevesinde yanıt vereceğiz. Ayrıca köpekleri vermekle işimiz bitmiyor takipçisi de olacağız. Hayvanseverlerin bu konuda hiç kuşkusu olmasın" dedi.

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Işkın Moğol Alçı ise köpeklerin yaşadığı villadaki yeni fotoğrafları kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

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Kaynak: DHA

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