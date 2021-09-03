"2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği", Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştiriliyor.
03 Eylül 2021 16:12
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Gökyüzü meraklıları Zerzevan Kalesi'nde buluştu
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22 yıldır Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği” bu yıl Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirililyor.
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Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000’den fazla gökbilim meraklısı ziyaretçi teleskopla gökyüzünü inceledi.
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Zerzevan Kalesi'nin çevresinde kurulan stantları yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi gezdi, teleskopla gökyüzünü inceledi.
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Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Münir Karaloglu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AK Partili vekiller ile Ukrayna, Bulgaristan, Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri de katıldı. (AA)