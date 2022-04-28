Gökhan Türkmen: Fransızca bilmeden Fransızca şarkı yaptım
28 Nisan 2022 12:15
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Şarkıcı Gökhan Türkmen, “Fransızca şarkılar dinlemeyi ve Fransızca filmler izlemeyim seviyorum. 'Kağıt' diye bir şarkı yaptım. Şarkının formatı çok Fransızca gibi geldi. Fransızca söz yazdık. Sözlerini ezberledim. İtalyanca ve İspanyolca şarkı yapmayı da düşünüyorum." dedi.
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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in, bu haftaki konuklarından biri de Gökhan Türkmen oldu.
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Türkmen, "Çocukluk arkadaşım gitar çalmaya başlayınca heveslendim. 13-14 yaşlarında gitar çalıp, şarkı söylemeye başladım. Çok büyük dersler almadım. Müziği etraflıca öğrenmeye çalıştım. 15-16 yaşında ilk bestemi yaptım.” dedi.
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Türkmen şu ifadeleri kullandı: “İlk sahneye de 2000 yılında çıktım. 2005 yılında 'Büyük İnsan' şarkımı çıkardım. İnternette patladı. Müzik öğretmeni olmak istiyorum ama konservatuar sınavlarını kazanamadım."
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“Fransızca şarkılar dinlemeyi ve Fransızca filmler izlemeyim seviyorum. 'Kağıt' diye bir şarkı yaptım. Şarkının formatı çok Fransızca gibi geldi"
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“Fransızca söz yazdık. Sözlerini ezberledim. İtalyanca ve İspanyolca şarkı yapmayı da düşünüyorum”