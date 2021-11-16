Gökhan Özoğuz, ilk kez bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkıyor
16 Kasım 2021 11:40
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Gökhan Özoğuz, ilk kez bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkıyor
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Athena grubunun kurucusu ve solisti Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda'nın kadrosuna katıldı. Özoğuz, ilk kez bir dizinin kadrosuna dahil oldu.
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Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz, TV8’in popüler dizisi Kırmızı Oda’da Dara karakterine hayat verecek.
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Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım’a gelecek olan Dara’nın merak edilen hikayesi 19 Kasım’dan itibaren her Cuma ekranlarda yer alacak.
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Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna geçtiğimiz hafta da Meltem Cumbul dahil olmuştu.
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Kırmızı Oda’nın 52. bölümü 19 Kasım akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında olacak.
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