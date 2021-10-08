God of War Ragnarok'tan Türkçe altyazı müjdesi
08 Ekim 2021 10:34
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PlayStation'un en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok, Türkçe altyazı ve Türkçe menü desteği ile gelecek.
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Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok'tan güzel bir haber geldi.
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Geçtiğimiz saatlerde PlayStation Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre God of War Ragnarok bir önceki oyunda da olduğu gibi Türkçe altyazı desteği ile çıkış yapacak.
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Ayrıca Türkçe menü desteği de olacak.
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God of War Ragnarok, 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. Net bir tarih bilinmiyor.
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