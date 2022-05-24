'Glee' ekranlara geri dönüyor

Müzikal komedi dizisi "Glee", Disney+ ve Hulu'da yeniden ekranlara gelecek. Dizinin, Türkiye'de yayına başlayacak Disney Plus'ta da yer alması bekleniyor.
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Disney, müzikal komedi dizisi "Glee"nin 1 Haziran'da Disney+ ve Hulu'da izleyicilerle buluşacağını duyurdu. Duyuru, 2009 yılında Fox'ta yayınlanan ilk bölümün 13. yıl dönümünden bir gün sonra yapıldı.
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Beyazperde'nin aktardığına göre, Ryan Murphy tarafından Brad Falchuk ve Ian Brennan ile birlikte yaratılan “Glee”, Lima, Ohio'daki William McKinley Lisesi'ndeki bir gösteri korosu olan New Directions'ın, kişisel yaşamlarında gezinirken, yarışmalardaki mücadelelerine odaklanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Matthew Morrison, Will Schuester, Chris Colfer, Naya Rivera, Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Dianna Agron, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Mark Salling, Heather Morris, Harry Shum Jr., Chord Overstreet ve Darren Criss gibi isimler yer alıyor.
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"Glee"nin altı sezonunun tamamı, 2019'da Netflix'te yayınlandı. 2021'de Netflix'ten kaldırılan dizi, şu anda Apple TV, Prime Video, Google Play ve diğer kiralama ve satın alma mecralarında yer alıyor.
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Dizinin, Türkiye'de yayına başlayacak Disney Plus'ta da yer alması bekleniyor.