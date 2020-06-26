Gişede başarısız olsa da kült olan 9 film
Bugün “kült” olarak kabul ettiğimiz filmlerin çoğu ilk vizyona girdiğinde istediği gişe başarısına ulaşamamıştı.
26 Haziran 2020 21:51
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Webtekno ekibi, gişede istediği başarıyı yakalayamasa da modern klasikler arasında giren 9 filmi listeledi
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The Shawshank Redemption - IMDB Puanı: 9,3/10 - Hasılat: 58,3 milyon dolar
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Fight Club - IMDB Puanı: 8,8/10 - Hasılat: 100,9 milyon dolar
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Leon: The Professional - IMDB Puanı: 8,5/10 - Hasılat: 46,1 milyon dolar
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Memento - IMDB Puanı: 8,4/10 - Hasılat: 39,7 milyon dolar
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Blade Runner - IMDB Puanı: 8,1/10 - Hasılat: 260,5 milyon dolar (Bütçesi 150 - 185 milyon dolar olduğu için elde edilen gelir düşük kalmıştı)
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The Big Lebowski - IMDB Puanı: 8,1/10 - Hasılat: 46,7 milyon dolar
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Event Horizon - IMDB Puanı: 6,7/10 - Hasılat: 26,6 milyon dolar
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Dredd - IMDB Puanı: 7,1/10 - Hasılat: 41,5 milyon dolar
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Scott Pilgrim vs. the World - IMDB Puanı: 7,5/10 - Hasılat: 48,1 milyon dolar
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