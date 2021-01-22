Gigi Hadid, Zayn Malik'le bebeklerinin ismini Khai koyduklarını açıkladı
Model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik çifti bebeklerinin adını ilk kez paylaştı. Çiftin kızlarının adı Khai Hadid oldu.
22 Ocak 2021 12:02
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Gigi Hadid ve Zayn Malik çifti bebeklerinin adını ilk kez paylaştı. Çiftin kızlarının adı Khai Hadid oldu.
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Gigi Hadid ve Zayn Malik, 20 Eylül'de doğan kızlarının yüzünü kamuoyuna göstermiyor. Hadid, kızının isminin Khai olduğunu ilk kez dün Instagram'da yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
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Khai isminin Mısır kökenli olduğu ve "seçilmiş kişi" anlamına geldiği belirtildi.
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