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Gigi Hadid bir bikini markasıyla ortak hazırladığı koleksiyon için kamera karşısına geçti

11 Mayıs 2022 14:06

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Gigi Hadid bir bikini markasıyla ortak hazırladığı koleksiyon için kamera karşısına geçti

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Amerikalı model Gigi Hadid, bir bikini markasıyla ortak bir bikini koleksiyonu hazırladı. Hadid, tasarım sürecinde de yer aldığı koleksiyon için kamera karşısına geçti.

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“Americana” adında bir koleksiyon hazırlayan Hadid, kampanya için poz verdi.

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Markanın kreatif direktörü Francesca Aiello “Gigi çok özel ve ilham verici bir insan” derken modelin yaratıcılığının tasarımlarda etkisi olduğunu dile getirdi.

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Kampanyanın çekildiği mekan seçimiyle Hadid'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sık sık vakit geçirmesine göndermede bulunuldu. Markanın kreatif direktörü “Koleksiyon için Gigi’nin ailesiyle doğada geçirdiği zamanlardan ilham aldık” ifadelerini kullandı.

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