Gigi Hadid bebeğiyle ilk kez dışarıda görüntülendi
Ünlü model Gigi Hadid, kardeşi Bella Hadid ile birlikte bebeğini gezdirdi. Üç ay önce doğum yapan Gigi Hadid, ilk kez kızıyla birlikte dışarıda görüntülendi
16 Aralık 2020 10:58
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Bebeğini eylül ayında kucağına alan ünlü süper model Gigi Hadid, kızıyla ilk kez dışarıda görüntülendi.
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Yüzünü göstermediği ve adını açıklamadığı bebeğiyle sosyal medya paylaşımları yapan 25 yaşındaki model, ilk kez sokakta bebeğini gezdirirken objektiflere yansıdı.
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Gigi Hadid, kendisi gibi ünlü bir süper model olan 24 yaşındaki kardeşi Bella Hadid ile birlikteydi.
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Gigi Hadid'in bebekten sonraki hayatının New York’taki dairesi ve annesi Yolanda’nın Pennsylvania’daki Çiftliği arasında gidip gelerek geçtiği biliniyor.
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Ünlü model, bebeğinin doğum haberini "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" sözleriyle duyurmuştu.
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Sevgilisi gibi heyecanını Instagram hesabından paylaşan ve kızlarının sağlığının iyi olduğunu belirten Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" demişti.