Gıda alışverişinde Koronavirüs'ten korunma yolları
Gıda Aydınlatma Platformu gıda alışverişlerinde koronavirüsten korunma yöntemlerini derlediği bir açıklama yayınladı.
01 Nisan 2020 17:00
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Açıklamada, Koronavirüs'ün havadaki damlacıkların doğrudan solunması veya ele bulaşan mikrobun ağız ve göze taşınmasıyla bulaştığı, bu nedenle alınacak en iyi önlemin başkaları ile mesafeyi korumak ve elleri doğru şekilde yıkamak olduğu ifade edildi.
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Market alışverişlerinin öncelikle internet üzerinden yapılması, bunun yapılamaması durumunda ise başkaları ile mesafenin korunması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
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Açıklamada marketten gelen ürünlerin 3 saat açık havada tutulması ya da ambalajların çamaşır sulu su ile silinmesinin bulaşmayı engelleyeceği ifade edildi.
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Restoranlardan hazır yemek siparişlerinin ise hastalık açısından ek bir risk oluşturmadığı vurgulandı.
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Açıklamada, “Paket serviste ambalaj kaynaklı bulaşma riskini en aza indirmek için paket içerikleri temiz tabak ya da kaplara boşaltılmalı, restorandan gelen kaplar ve poşetler çöpe atılmalı, sonrasında eller doğru şekilde yıkanmalı veya dezenfekte edilmelidir” tavsiyesinde bulunuldu.
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Açıklamada şu tavsiyeler de yer aldı:
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Asansör çağırma düğmesi, tırabzan, kapı kolu gibi birçok kişinin dokunduğu yerlere temastan mümkün olduğunca kaçının.
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Marketlerdeki alışveriş arabaları, pos makinası gibi cihazlar üzerinde mikrop olacağı için bunları mutlaka kolonyalı mendil veya dezenfektanla temizleyin.
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Kolonyalı mendil kullanın veya dezenfekte etmek mümkün olmazsa elleri ağız, burun ve göze sürmeyin.
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Diğer tüketiciler ve market çalışanları ile 2 metrelik mesafeyi koruma kuralına uyun.