Gheorghe Hagi'den, Cicaldau ve Morutan yorumu: Galatasaray'da performanslarını artırmak zorunda olduklarının farkında olmalılar
25 Ağustos 2021 10:52
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Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın yeni yıldızları Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı ve transferlerini değerlendirdi. Hagi, sarı-kırmızılı takımın yeni Rumen futbolcuları hakkında şunları söyledi:
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"İki Rumen oyuncunun, Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olması sevindirici! Galatasaray'da performanslarını artırmak zorunda olduklarının farkında olmalılar.
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Uyum sağlamak için zamana ihtiyaçları var. Galatasaraylılar, Cicaldau ve Morutan'a karşı sabırlı olmalı.
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Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olmak çok büyük şanstır. Galatasaray'da farklı bir yoğunluk, farklı bir ritm vardır. Bu yüzden Cicaldau ve Morutan'ın kalitelerini göstermek için zamana ihtiyaçları var.
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Hem Cicaldau, hem Morutan çok yetenekli oyuncular. Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmiş olmaları bile ne kadar potansiyelli olduklarının ispatıdır."