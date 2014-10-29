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Gezi’den Wall Street’e; dünya sokaklarındaki eylemlerden kareler

29 Ekim 2014 19:57

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Kiev, Ukrayna, 2013: Protestolar sırasında bir adan polise piyano çalıyor.

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Bangkok, Tayland, 2013: Hükümet karşıtı bir protestocu askere gül uzatıyor.

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Ukrayna, 2013: Kargaşanın içinde bir genç kız eylemcilere sandviç ikram ediyor.

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Sofya, Bulgaristan, 2013: Çevik kuvvet ve eylemciler birlikte gözyaşı döküyor.

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Mısır, 2011: Mısırlı bir kadın Mübarek Hükümeti’ne karşı yapılan ihtilal sırasında bir polisi öpüyor.

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Bogotá, Kolombiya, 2011: Eğitim reformunu protesto eden bir öğrenci, polis memurunu öpmek için eğiliyor.

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Frankfurt, Almanya, 2011: Alman çevik kuvvet polisleri kasklarını çıkararak ‘Occupy’ (İşgal et) eylemcilerine eşlik ediyor.

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İstanbul, Türkiye, 2013: Gezi Parkı protestolarında, biber gazından etkilenen bir köpeğe yardım eden eylemciler.

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Kiev, Ukrayna, 2013: Bir rahip, eylemciler ile polis arasından insan kalkanı oluşturuyor.

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Manila, Filipinler, 2013: Memur Joselito Sevilla, bir gösterici tarafından azarlandıktan sonra teselli ediliyor.

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Mısır, 2013: Bir kadın, yaralı bir eylemciyi askeri buldozerden koruyor.

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Toronto, Kanada, 2010: Palyaço kılığına girmiş eylemciler, G20 toplantıları sırasında korumaları eğlendiriyor.

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Bogotá, Kolombiya, 2011: Eğitim reformunu protesto eden bir gösterici polise sarılıyor.

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Bükreş, Romanya, 2012: Sağlık reformu protestoları sırasında küçük bir çocuk, polise kalp şeklinde bir balon uzatıyor.

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Tahran, İran, 2009: Bazı göstericiler tarafından dövülen bir polis memuru, siviller tarafından korunuyor.

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Londra, İngiltere, 2011: Polisin bir sivili vurmasıyla başlayan eylemlerde vatandaşlar, çevik kuvvet polislerine çay ikram ediyor.

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İstanbul, Türkiye, 2013: Gezi Parkı protestolarında polise gitar çalan gösterici.

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Londra, İngiltere, 2011: Londra’daki eylemlerin ardından vatandaşlar etrafı temizlemek için bir araya geliyor.

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Kolombiya, 2013: Protestocular, çevik kuvvet polisine kraker ikram ediyor.

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Ankara, Türkiye, 2013: Gezi Parkı olaylarında çevik kuvvet, biber gazından etkilenen bir kadına yardım ediyor.

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Bosna-Hersek, 2013: Bir kız çocuğu polislere su uzatıyor.

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Lizbon, Portekiz, 2012: Tasarruf tedbirleri ve vergi artışı protestoları sırasında genç bir kadın polisi kucaklıyor.

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Brezilya, 2013: Eylemciler, doğum günü olan bir polise pasta getiriyor.

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İstanbul, Türkiye, 2013: Gezi Parkı protestolarında üzerine TOMA tarafından su sıkılan bir kadın.

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ABD, 2011: Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de bir profesör, yaşanan gösteriler nedeniyle okulun tahliye edilmesinden sonra, bir binanın yanında ders anlatıyor.

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Oakland, ABD, 2011: ‘Wall Street’i işgal et’ protestocuları, tekerlekli sandalyedeki bir kadının göz yaşartıcı gazdan kaçmasına yardım ediyor. (Distractify)

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