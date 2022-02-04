Gezici anketi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı geçiyor

Gezici Araştırma'nın son anketine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olması halinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı geride bırakıyor.
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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 15-20 Ocak 2022 tarihleri arasında 1420 katılımcı ile 12 ildeki 70 mahallede yaptıkları son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
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Gezici Araştırma tarafından yapılan ankette birinci AKP oldu. CHP ikinci, İYİ Parti de üçüncü parti oldu. Bu ankete göre MHP'nin oyları HDP'nin gerisinde kaldı. AKP'nin CHP'nin 4 puan önünde olduğu görüldü.
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Cumhuriyet TV'ye konuşan Gezici, ''Topluma, yarın bir seçim olsa kime oy vereceklerini" sorduklarını belirtti. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle: AKP yüzde 31.3 / CHP yüzde 27.2 / İYİ Parti yüzde 12 / HDP yüzde 11.5 / MHP yüzde 8.1
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Ankete göre yeni kurulan partilerden DEVA yüzde 2.1 seviyesinde. Gelecek, Memleket, SAADET, Zafer ve Yeniden Refah ise yüzde 1 üzerinde.
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"Yarın bir seçim olsa ve Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan çıksa, kime oy verirsiniz" sorusuna gelen yanıtları ise Gezici şu şekilde aktardı:
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''Vatandaşların yüzde 41.2'si Recep Tayyip Erdoğan, 43.7'si Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ağırlığına göre kararsızları bilimsel olarak dağıttığımızda ise, vatandaşların 48.2'si Recep Tayyip Erdoğan derken, 51.5'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.''