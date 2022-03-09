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Gezici anketi: 6 muhalefet partisinin oyu yüzde 45; Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı yeniyor

09 Mart 2022 11:52

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Gezici Araştırma'nın yaptığı ankete göre, 'bu pazar milletvekili seçimi olsa' seçmenin yüzde 30,4'ü AKP'ye, yüzde 28,2'si CHP'ye oy veriyor. İttifaklar özelinde bakıldığında ise, AKP, MHP ve BBP'yi oluşturan Cumhur İttifakı'nın oy oranının 40,2 olduğu görüldü. Henüz ittifak açıklaması yapmayan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni açıklayan ve imzalayan 6 partinin (CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi) oy oranının toplamı ise yüzde 44,8 oldu.

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26-28 Şubat tarihleri arasında 22 kentteki 75 ilçeden 2 bin 368 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçları yayımlandı.

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Gezici'nin araştırmasına göre Cumhurbaşkanı seçimlerine ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa; Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı geride bırakıyor.

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Gezici Araştırma'nın sonuçları şöyle:

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