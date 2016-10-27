Gezi Parkı'nda gece yarısı zabıtayla taş döşeme 'operasyonu'
27 Ekim 2016 14:14
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Taksim Gezi Parkı içerisine taş döşendiği ve çevik kuvvet ekiplerinin meydanda konuşlandığına dair fotoğraflar paylaşıld
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Sosyal medyada bir anda gündeme taşınan Taksim Meydanı'na onlarca zabıta konuşlandırıldığı haberi üzerine bölgeye giden Gezi Parkı savunucuları parkın içine taş döşendiği bilgisini verdi.
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Basit bir taş döşeme işi için kalabalık bir zabıta ordusunun Taksim Meydanı'na konuşlandırılması tepki çekti. Çok sayıda kişi durumu "İBB'nin Gezi Parkı tahriki" olarak yorumlarken, parkta taş döşenmesi dışında farklı bir durum olmadığı belirtildi.