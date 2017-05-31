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Gezi Parkı’na giriş ve çıkışlar kapatıldı

31 Mayıs 2017 19:31

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Gezi eylemlerinin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim'de önlemler alındı.2013 yılında yaşanan Gezi parkı eylemlerinin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle olası bir eyleme karşı Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı polis bariyerleri ile giriş çıkışlara kapatıldı.

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2013 yılında yaşanan Gezi parkı eylemlerinin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle olası bir eyleme karşı Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı polis bariyerleri ile giriş çıkışlara kapatıldı.

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Polis önlemlerine ek olarak Taksim Meydanı ve Gezi Parkına itfaiye ve sağlık ekiplerinin konuşlandırıldığı görüldü.

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