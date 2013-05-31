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Gezi Parkı protestolarında direnişin sembolü kadınlar!

31 Mayıs 2013 22:19

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Taksim Gezi Parkı yerine Topçu Kışlası'nın inşa edilmesine tepki olarak başlayan protestolar dördüncü gününde. Polisin ilk günden beri müdahelesini sürdürdüğü protestolarda şu ana kadar yaklaşık 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yüzlerce kişi biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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TOMA, bu kez de kadını yüzüne tazyikli su sıkarak devirdi.

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İşte Sinem Babul'un kadrajından o fotoğraflar...

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Saat 19.00'da Taksim'de düzenlenmesi planlanan protesto gösterisi için eylemciler Taksim'e çıkmaya çalışırken, polisin biber gazlı müdahelesine maruz kaldı. Sıraselviler Caddesi üzerinden Taksim'e çıkmaya çalışan gruptan genç bir kadın da TOMA aracının önünde dikildi.

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T24 editörlerinden Sinem Babul'un fotoğraflarını çektiği kadın, TOMA içindeki polis memurlarına "Çok büyük yanlış içindesiniz. Yalvarıyorum , n'olur yapmayın. Görevi bırakın. Görevi bırakın" dedi.

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Kadının sözlerini takiben TOMA'dan biber gazı sıkıldı. Yere düşen kadın ayağa kalktı.

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