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Gezi eylemlerinin dördüncü yıldönümünden fotoğraflar…

01 Haziran 2017 00:29

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CHP milletvekillerinin da aralarından bulunduğu bir grup, Gezi olaylarının 4'üncü yıldönümü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

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Polisin meydana çıkmalarına izin vermediği grup, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız dağıldı.

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Beyoğlu CHP İlçe teşkilatı önünde saat 19.00'da toplanan yüzlerce kişi, Gezi olaylarının 4'üncü yıldönümü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

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CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel ve HDP Milletvekili Garo Paylan ile Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerinden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfiye Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan grubun arasında yer aldı.

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Grubun önünde yürüyenlerin, "Hayır bitmedi mücadeleye devam, Gezi 4. Yılında" yazılı tişörtler giydikleri görüldü.

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Fransız Kültür Merkezi önünde önlem alan polis, grubun Taksim Meydanı'na doğru yürümesine izin vermedi. Grup, İstiklal Caddesi üzerinde oturma eylemi yaptı.

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Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi.

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