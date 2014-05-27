Gezi eylemlerinde simgeleşen kareler

Polisin Gezi Parkı'na müdahale ettiği ilk gün Reuters muhabiri tarafından çekilen bu kare tüm dünya basınında yer buldu. Reuters bu fotoğrafı 'Günün Karesi' olarak abonelerine geçti.
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Gezi Parkı olayları günlerdir devam ediyor. Polisin Gezi Parkı'na müdahale ettiği ilk gün Reuters muhabiri tarafından çekilen 'Kırmızılı Kadın' fotoğrafı bugüne kadar dünyada eylemin simgesi olarak yer almıştı. Ancak olayların 15'nci gününde ajanslardan öyle bir kare geldi ki Kırmızılı kadını da siyahlı kadını da biraz gölgede bıraktı.
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Taksim'de müdahalenin en yoğun olduğu günlerde TOMA'nın karşısına dikilen bu siyahlı kızın fotoğrafı da en az kırmızılı kadın etkileyiciydi.
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Ankara'da polisin attığı gaz bombasının üzerinden atlayan bu genç kız da çok konuşuldu.
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Gezi olayları sırasında İzmir’de polislerin genç bir kadının saçını çekerek müdahale etmesi çokça tartışıldı.
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Eylemlerin 15'nci gününde polisin sıktığı tazyikli su ve biber gazından engelli bir vatandaş da etkilendi.
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Taksim’de çekilen bu kare de Türkiye’nin gündeminde yer aldı.
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İstanbul'da bu genç kız polisin yanına gidip ''Nedir bu hınç... Müdahale etmeyin artık'' diye söylendi.
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Gezi Parkı'nda polisin ağaçları sökmeye başladığı ilk gün BDP'li Sırrı Süreyya Önder, dozerlerin önüne geçip çalışmaları durdurdu.
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Beşiktaş'ta polisin müdahalesi sırasında Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı da İnönü Stadı'ndaki bir iş makinesiyle TOMA'ların peşinden kovaladı.
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TOMA'ların müdahalesini engellemek için bir vatandaşın aracın altına yattığı bu kare de çok konuşuldu.
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Polis Gezi eylemlerinin 15'nci gününde AKM'yen asılan pankart ve flamaları indirdi. 'Ulubatlı Hasan' gibi diye anılan bu karede o anlarda çekildi.
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İsmi bilinmeyen bu kadın Gezi eylemlerinin ilk gününde polisin karşısına dikilip müdahaleyi durdurmaları için polisi böyle ikna etmeye çalıştı.
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Eylemlerin 15'nci gününde polisle bazı gruplar çatıştı. Gezi Parkı'nda bekleyen eylemciler ise 'Sevgi Zinciri' kurarak polis ile göstericiler arasında barikat oluşturdu.
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Beşiktaş'ta polisin gaz bombası ile müdahale ettiği eylemciler Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ne sığındı.