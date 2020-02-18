Gezi davasındaki beraat kararı sevinçle karşılandı
18 Şubat 2020 18:25
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Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Karar sevinçle karşılandı.
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Ağırlaştırılmış Müebbet hapis istemiyle yargılanan ve bugün görülen duruşmada beraat eden Mücella Yapıcı duruşma çıkışında alkışlarla karşılandı. Yapıcı "Demek ki neymiş; Gezi yargılanamazmış! Gezi yargılanamaz! Gezi onurdur. Gezi kirletilemez" diyerek kararı zafer işaretiyle kutladı. (Fotoğraf: Nar Photos)
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Mücella Yapıcı, Gezi eylemeleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'a sarıldı. (Fotoğraf: Esin İleri)
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Mücella Yapıcı, davayı dışarıdan takip edenler tarafından çoşkuyla karşılandı.
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Davanın sanıklarından Tayfun Kahraman da kararı sevinçle karşıladı
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Beraat ve tahliye kararı duruşma salonunun dışında da çoşkuyla karşılandı