Geri dönüşüm defilesi; mankenler, atık malzemelerle podyumda
05 Haziran 2017 16:12
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Antalya'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, mankenler, geri dönüşümlü malzemelerden yapılan elbiselerle podyuma çıktı.
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Muratpaşa Belediyesi tarafından Engelsiz Park'ta düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı etkinliklerde, tasarımcı Mustafa Demir'in hazırladığı geri dönüşümlü malzemelerden yapılan elbiseler mankenler tarafından tanıtıldı.
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Esline Ajans mankenleri Irmak Dağcı, Yasemin Yılmaz, Sahar Delhevas, Türkan Göktaş, Billur Dursun, Deniz Dursun, Perihan Koz, Elif Yıldırım, Tuana Uslu, Olya Jumaglydjeva, Ecehan Çalışkan ve Begüm Düzel'in podyuma çıktığı defilede, tamamı geri dönüşümlü ürünlerden yapılan 11 kostüm tanıtıldı. Kimi manken gazete kağıtlarından elbise, kimisi plastik kaşık, çatal ve tabak atıklarından yapılmış gelinlik giydi.
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İzleyenleri şaşkına çeviren tasarımlarda plastik su şişeleri, kapaklar, kağıt, çöp poşetleri yanı sıra plastik bardak, çakal ve bıçaklar kullanıldı.
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Kreasyonu yaparken tek amacının çevreye ve çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğunu söyleyen tasarımcı Mustafa Demir, "Gece gündüz demeden bu projeye hazırlandım. Çevreden topladığım geri dönüşümlü ürünleri tek tek bir araya getirerek elbiseler oluşturdum. Çevre duyarlılığına çevre bilincine ve gelecekte çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmaya dikkat çekebildiysek ne mutlu bize" dedi.
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Mankenlerini saatlerce süre provaların ardından defileye hazırlayan Esline Ajans sahibi Esra Keskinol, ajans olarak çevre konulu etkinliklerde olmanın gurur verici olduğunu söyledi.
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Keskinol, "Bu tür projeler toplumun dikkatini çekecek etkinlikler. Burada olmak mutluluk verici" dedi.
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İlk kez çevre konulu bir defilede yer aldığını söyleyen Yasemin Yıldırım, "İlk gelinliğim geri dönüşüm atıklardan yapılan gelinlik oldu. Çok farklı bir duygu" dedi. Gazete sayfalarından yapılan elbise ile podyumda yürüyen Perihan Koz ise ayakta alkışlandı.