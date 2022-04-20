George Orwell'ın eseri Hayvan Çiftliği filminin yönetmeni belli oldu
20 Nisan 2022 16:08
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Usta yazar Geroge Orwell'in klasik yapıtı "Hayvan Çiftliği"den uyarlanacak animasyon filmi Andy Serkis yönetecek.
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1945'te yayınlanan distopik masal "Hayvan Çiftliği", bir grup çiftlik hayvanının eşit, özgür ve mutlu olabilecekleri bir toplum yaratma umuduyla insan sahiplerine isyan etmesini anlatıyor. Time Magazine tarafından 1923 ile 2005 yılları arasında en iyi 100 İngilizce romandan biri olarak seçilen ve Orwell'e Geriye Dönük Hugo Ödülü kazandıran modern klasik, daha önce de televizyona, tiyatroya ve radyo oyunlarına uyarlandı.
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Filmin uyarlama senaryosunu "Storks", "Captain Underpants" gibi filmlere imza atan Nicholas Stoller kaleme alacak. Stolller ayrıca, Adam Nagle (Paws of Fury: The Legend of Hank), Dave Rosenbaum (Hitpig) ve Andy Serkis'in yapım şirketi Imaginarium'dan Jonathan Cavendish (Mowgli: Legend of the Jungle) ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek.
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Serkis, "Bu olağanüstü hikayeyi beyaz perdeye taşımak için çıktığımız zorlu yolculuk, sonunda Aniventure ve Cinesite'deki harika ekiple ortak olma fırsatıyla ödüllendirildi. Birlikte Orwell'in her zaman alakalı başyapıtı olan versiyonumuzu duygusal olarak güçlü, esprili ve her yaş için sevilebilir hale getirmeyi umuyoruz. Bu sadece zamanımızın değil, gelecek nesillerin de hikayesi." dedi.
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Andy Serkis 2017'den bu yana "The Ruins of Empires" adlı televizyon filminin yanı sıra, "Mowgli: Legend of the Jungle" ve "Venom: Let There Be Carnage" filmlerini de yönetti.