Araştıma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir
İngiltere'de 3 bin kişinin katıldığı yeni bir çalışmada, üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının, ciddi hastalığı ve ölümü önleyecek seviyede antikor ile T hücresi seviyelerini artırdığı görüldü. mRNA aşılarının etkinliğine dikkat çeken uzmanlar, ayrıca güçlendirici aşıların ikinci dozdan üç ay sonra yapılmasını önerdi.
03 Aralık 2021 13:57
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İngiltere’de yapılan geniş kapsamlı bir çalışma, Omicron varyantının neden olduğu başka bir ciddi hastalık dalgasını önleme umutlarını artırdı.
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Lancet'te yayınlanan çalışmada, İngiltere merkezli Cov-Boost denemesinin sonuçları paylaşıldı. Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, ikinci doz AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech’in ardından iki ile üç ay sonra yedi Covid-19 güçlendiricisinden birini veya bir kontrol aşısı alan yaklaşık 3 bin kişinin bağışıklık tepkilerini ölçtü.
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İki doz AstraZeneca'dan sonra Pfizer/BioNTech ile takviye edilenlerde, kontrollerden yaklaşık bir ay sonra 25 kat daha yüksek antikor seviyeleri bulundu. İki Pfizer/BioNTech aşısının ardından Pfizer/BioNTech’in güçlendirici dozu uygulandığında ise antikor seviyeleri sekiz kattan fazla yükseldi.
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Bununla birlikte, çalışmadaki en güçlü üçüncü doz aşının, AstraZeneca grubunda antikor seviyelerini 32 kat ve Pfizer/BioNTech grubunda 11 kat artıran Moderna aşısının tam dozuydu. Moderna, İngiltere’de destekleyici programda kullanıldığında yarım doz olarak veriliyor.
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Southampton Üniversitesİ Hastanesi’nden NIHR klinik araştırma tesisinin deneme başkanı ve direktörü Prof. Dr. Saul Faust, “Bunlar, hastaneye yatış ve ölümü önlemek için gerekenin çok üzerinde, oldukça etkili güçlendiricilerdir. Yan etkiler değişiklik gösterse de, bunları bildiren çoğu insanda yorgunluk, baş ağrısı veya kol ağrısı vardı ve çalışmada hiçbir güvenlik endişesi bulamadı” diye konuştu.
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Diğer taraftan bilim insanları, antikorların ötesinde, üçüncü doz aşıların T hücreleri üzerindeki etkisine de baktılar. Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca dahil olmak üzere güçlendiricilerin çoğu, insanların ilk iki dozu için sahip oldukları aşıdan bağımsız olarak T-hücre seviyelerini artırdı.
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Araştırmacıların dikkatini çeken başka bir sonuç ise T-hücre tepkisinin, Wuhan'dan ortaya çıkan corona virüsün orijinal versiyonu kadar, endişe verici Beta ve Delta varyantlarına karşı da oldukça iyi olduğuydu.
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Üçüncü dozların Omicron varyantı etkisiyle ilgili Faust şu değerlendirmeyi yaptı: "Bilim insanları olarak umudumuz, hastaneye yatış ve ölüme karşı korumanın bozulmadan kalmasıdır."
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Öte yandan, Cov-Boost çalışmasının ilk sonuçları, İngiltere Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nin, insanların aşı için beklemek zorunda oldukları süreyi altıdan üç aya kısaltma kararını destekledi.