Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Viranşehir sakinlerine turnuva sözü verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa Viranşehir'de yöresel kıyafetleriyle tenis oynayan mahalle sakinlerine müjde verdi.
29 Aralık 2020 15:02
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa Viranşehir'de yöresel kıyafetleriyle tenis oynayan mahalle sakinlerine müjde verdi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Viranşehir halkına sosyal medya hesabında 'turnuva düzenleme' sözü verdi.
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Viranşehir’de beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, Sarıbal Mahallesi gençlerini salgın sürecinde boş zamanlarını sağlıklı şekilde değerlendirmesi için spora yönlendirmeye karar verdi
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Kısa süre içinde mahalleli, toprak sahaya, kireçle çizgi çizip günlük kıyafetleri şalvar ve poşuyla tenisin yanı sıra voleybol da oynamaya başladı.
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Renkli görüntülerin yaşandığı maçlar yapan mahalleliye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bekledikleri müjdeyi verdi.
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Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından tenis oynayan mahalle sakinlerinin görüntüsünü paylaşarak, "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti.
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İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" yorumunu yaptı.
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