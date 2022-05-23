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Geline 2 buçuk kilo altın, damada 2 milyon TL takıldı

Hakkâri'de iş insanı Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde gelin Tuba Egin’e yaklaşık 2,5 kilo altın, damada dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL takıldı.

23 Mayıs 2022 13:34

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Geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon TL takıldı

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Hakkârili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi. Çift için Hakkari’nin Üzümcü köyü Derav Mahallesi’ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı.

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Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

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Geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon TL takıldı

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Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.

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Geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon TL takıldı

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Geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon TL takıldı

hakkaridüğüntakıaltın
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