Gedson Fernandes'le bir sezon daha

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılı takımda kalacağı süreyle ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.
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İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray ara transferin son günü Gedson Fernandes'i getirdi. Benfica'dan 500 bin Euro'ya kiralanan Portekizli yıldızın sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor.
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Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Benfica'dan bu oyuncu için söz aldı. Sabah'ın haberine göre; Tottenham'da şans bulamayan 22 yaşındaki başarılı oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek düzenli forma giyeceği Galatasaray'ı tercih etti.
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Oyuncunun bonservisine sahip Benfica, 20 milyon Euro üzerinde değer biçtiği Fernandes'i yaz transfer döneminde satamazsa tekrar Galatasaray'a gönderecek.
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Sarı-kırmızılıların 2021-22 sezonu için 3 milyon Euro kiralama bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.
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Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, eski hocası Fatih Terim faktöründen dolayı 22 yaşındaki Portekizli orta sahayı Galatasaray'dan başka takıma kiralamayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı cephe, bu konuda Portekiz ekibinden garanti aldı.