Geçmişten günümüze CHP kurultayları

Kuruluşundan günümüze 34 olağan ve 17 olağanüstü kurultay düzenleyen partide, Atatürk'ten İnönü'ye, Ecevit'ten Baykal'a, Hikmet Çetin'den Altan Öymen'a çok sayıda Genel Başkan görev yaptı. 5-6 Eylül'de toplanacak 18. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanvekili İnce yarışacak. Mustafa Kemal Atatürk,1935'te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Fırkası Kurultayında konuşuyor. (gazetevatan)
237
Partinin adının başına 1924'te "Cumhuriyet" sözcüğü eklendi, 1935'teki 4. Kurultay'da da bugünkü "Cumhuriyet Halk Partisi" adı benimsendi.
337
Başbakan İsmet İnönü, CHP 4. Büyük Kurultayında.
437
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü (ortada), eski Başbakanlardan Şemsettin Günaltay (sağda) ve CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek (solda), CHP'nin 13. Kurultayında.
537
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 15. Kurultay'da. CHP Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal (solda) ve Rauf Kandemir (arkada gözlüklü) de karede.
637
19. Olağan Kurultay öncesi toplantıda konuşan Bülent Ecevit, 'Ortanın Solu' söyleminden sonra kendisine yöneltilen suçlamalara CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün de katıldığı toplantıda cevap verdi.
737
5-6 Mayıs 1972'de düzenlenen 5. Olağanüstü Kurultay'da oy kullanan kadın delegeler.
837
5. Olağanüstü Kurultay'ın yapıldığı salona, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü birlikte geldi.
937
Bülent Ecevit,5. Olağanüstü Kurultay'da oy kullanıyor.
1037
5. Olağanüstü Kurultayın yapıldığı Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu çevresinde güvenlik önlemleri.
1137
Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit ile 5. Olağanüstü Kurultay'a gelişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.
1237
CHP Genel Başkanı seçiminin yapıldığı 6. Olağanüstü Kurultay sonrası, tek aday olarak seçime katılan Bülent Ecevit partilileri selamladı.
1337
CHP 7. Olağanüstü Kurultayı'nda Hasan Esat Işık, Alev Coşkun ve Deniz Baykal.
1437
Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit, CHP 7. Olağanüstü Kurultayı'nda.
1537
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, CHP 8. Olağanüstü Kurultayı'nda oy kullanıyor.
1637
9 Eylül 1992'de düzenlenen 25. Olağan Kurultay sonrası, Deniz Baykal 679 oyla CHP Genel Başkanı oldu. Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da karede.
1737
9 Eylül 1992'de düzenlenen 25. Olağan Kurultay'da adaylığını açıklayan Erol Tuncer, oy kullanırken...
1837
SHP ve CHP'nin Bütünleşme Kurultayı sonrası ortak aday olarak Genel Başkanlığa seçilen Hikmet Çetin (ortada), Deniz Baykal ve Murat Karayalçın ile partilileri selamladı.
1937
10 Eylül 1995'te yapılan CHP 27. Olağan Büyük Kurultay'da Deniz Baykal Genel Başkanlığa seçildi. Murat Karayalçın da karede.
2037
23 Mayıs 1998'de yapılan 28. Olağan Büyük Kurultay'da, Genel Başkan Deniz Baykal konfetiler eşliğinde sahneye çıkarak partilileri selamladı.
2137
23 Mayıs 1998'de yapılan 28. Olağan Büyük Kurultay'da, Genel Başkan Deniz Baykal konfetiler eşliğinde sahneye çıkarak partilileri selamladı.
2237
Partinin 9. olağanüstü Kurultayı. Genel Başkan adaylarından Murat Karayalçın, ikinci tur oylamada Hasan Fehmi Güneş (solda) lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
2337
CHP 10. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Altan Öymen, kırmızı güllerle karşılandı.
2437
11. Olağanüstü Kurultay'da CHP'nin eski Genel Başkanlarından Erdal İnönü (solda), kapanan SODEP eski Genel Başkanı Cezmi Kartay (ortada) ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram Meral de katıldı.
2537
CHP 29. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı Ertuğrul Günay, oy kullanıyor.
2637
Genel Başkan Deniz Baykal, CHP'nin 29. Olağan Kurultayı'na gelişinde partililer tarafından karşılanıyor.
2737
CHP 29. Olağan Kurultayı'nın yapıldığı Atatürk Spor Salonu
2837
Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP 30. Olağan Büyük Kurultay'ında partilileri selamlıyor.
2937
Gergin geçen CHP 13. Olağanüstü Kurultay'da delegeler birbirlerine sandalye fırlattı.
3037
Delegeler arasında yumruklaşmaya varan tartışmalar yaşandı.
3137
13. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan adayı Mustafa Sarıgül ve eşi Aylin Kotil birlikte oy kullandı.
3237
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 31. olağan Kurultay'da oy kullanıyor.
3337
32. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Deniz Baykal kürsüde partilileri selamlıyor.
3437
22 Mayıs 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay. CHP Genel Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Genel Başkanı Rahşan Ecevit ve Bağımsız Milletvekili Emrehan Halıcı.
3537
33. Olağan Kurultay'a tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 7. Genel Başkanı oldu.
3637
CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı, 18 Aralık 2010'da yapıldı.
3737
CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, partisinin 34. Olağan Kurultayı'nda geçerli sayılan bin 164 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.