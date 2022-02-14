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Geçen sene kendisine sıvı yağ hediye alan eşine Sevgililer Günü’nde benzin hediye etti

14 Şubat 2022 12:05

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Artvin’de yaşayan Gülay Şimşek geçtiğimiz yıl Sevgiler Gününde sıvı yağ hediye eden eşini restorana davet ederek 5 litrelik bidonla benzin hediye etti.

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Benzine gelen zamlar vatandaşa mizah konusu olmaya devam ediyor.

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Gülay Şimşek’in eşi Yaşar Şimşek, geçtiğimiz yıl Sevgililer gününde eşine sıvı yağ almıştı

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Gülay Şimşek, “Geçtiğimiz yıl sıvı yağlara gelen zam nedeniyle bana 5 litre yağ almıştı. Bu yıl da benzine gelen zamlar nedeniyle bende ona 5 litre benzin aldım. Bu sayede beni istediğim zaman anneme götürebilecek" dedi.

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Yaşar Şimşek de, “Eşimin 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi. Ben de onu bol bol annesine götüreceğim" diyerek teşekkür etti.

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