Geceleri uyandıktan sonra tekrar uykuya dalamayanlar için uzmanlardan 8 tavsiye
Birçok nedenden kendimizi gecenin bir yarısında uyanmış bulabiliriz. Telefona bakıp henüz uyanma saatimize çok uzun süre olduğunu görünce genelde yorganı çekip tekrar uykuya dalmaya çalışırız. Ancak bu her zaman kolay olmayabilir. Bazen önceki gün yapmayı unuttuğumuz bir işimiz, bazen finansal konular, bazen de canımızı sıkan bir konu tekrar uykuya dalmamızı zorlaştırabilir. İşte uyuku ve anksiyete uzmanlarından geceleri uyandıktan sonra tekrar uykuya dalabilmek için 8 tavsiye...
27 Şubat 2021 09:16
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Birçok nedenden kendimizi gecenin bir yarısında uyanmış bulabiliriz. Telefona bakıp henüz uyanma saatimize çok uzun süre olduğunu görünce genelde yorganı çekip tekrar uykuya dalmaya çalışırız. Ancak bu her zaman kolay olmayabilir. Bazen önceki gün yapmayı unuttuğumuz bir işimiz, bazen finansal konular, bazen de canımızı sıkan bir konu tekrar uykuya dalmamızı zorlaştırabilir. İşte uyuku ve anksiyete uzmanlarından geceleri uyandıktan sonra tekrar uykuya dalabilmek için 8 tavsiye...
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1. Derin nefes alın | USC’nin Beck Tıp Okulu’ndan Dr. Raj Dasgupta, “Yavaş ve derin nefesler alın. Burundan alıp ağızdan verin. Diyaframı kullanmak beden ve zihni gevşetebilir” dedi.
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2. Rehberli uyku meditasyonu yapmayı deneyin | Contentment dergisi editörü Dr. Cynthia Ackrill, uyku meditasyonu aplikasyonlarını önerdi.
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3. Suçlama oyununu bırakın | Ackrill, uzun süre boyunca uyku sorunu çekenlerin bu durumdan kendilerini sorumlu tutmaya başladığını ifade etti. Ackrill, “Eğer beyniniz bütün gün yüksek viteste çalıştıysa geceleri kendini kapatmakta zorlanabilir. Gün içinde beyninizi birkaç defa boşa almak için 5 dakika ara verip nefes egzersizleri yapın” dedi.
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4. Sürekli saati kontrol etmeyin | Uyku ilacı uzman Dr. Bhanu Kolla, “Saate bakarsanız genelde ne kadar daha uyuyabileceğinizi hesaplamaya ve mantıklı bir saatte uykuya dalıp dalamayacağınızı düşünmeye başlarsınız. Bu uykuya dalmayı zorlaştırabilir” dedi.
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5. Uyumadan önce alkol almayın | Kolla, uykudan önce çok alkol içmenin gece uyanmaya sebep olabileceğini ifade etti. Dasgupta da yatmadan önce çok alkol tüketmenin sıkça tuvalete gitme ihtiyacı yaratabileceğini söyledi.
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6. Endişelerinizi bir kağıda yazın | Ackrill, yatmadan önce insanların endişelerini bir kağıda yazıp bunların üzerine düşünmesini tavsiye ediyor: “Böylece kendinizi gece üçte yarın yapmanız gereken bir şey üzerine düşünürken bulmazsınız”
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7. Mavi ışıktan uzak durun | Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Vsevolod Polotsky, yatmadan en az bir saat önce telefon ve bilgisayar gibi mavi ışık saçan cihazlara bakmaya bırakılmasını tavsiye etti. “Los bir ışıkta okuma yapn” diyen Polotsky, “Bulabildiğiniz en sıkıcı kitabı okuyun” tavsiyesinde de bulundu.
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8. 20 dakika uyuyamazsanız kalkın | Uzmanlar 20 dakika boyunca uykuya dalınamazsa uzanıp tavana bakmanın faydalı olmayacağını söyledi ve loş bir odada dinlendirici, hatta “sıkıcı” aktiviteler yapılmasını tavsiye derken; insanların tekrar uykusu geldiğini hissedince yatağa dönmesi gerektiğini ifade etti. Dasgupta, bu aktivitenin telefona veya bilgisayara bakmak olamayacağını söyledi.