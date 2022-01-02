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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

Yeni yılın ilk gününde vatandaşın cebine yansıyan zamlar, bazı gazetelerin ilk sayfalarında yer almadı. 

02 Ocak 2022 11:05

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü? | Yeni yılın ilk gününde vatandaşın cebine yansıyan zamlar, bazı gazetelerin ilk sayfalarında yer almadı.  İşte gazetelerin manşetleri...

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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Gazeteler, yeni yıl zamlarını nasıl gördü?

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