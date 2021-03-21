Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
21 Mart 2021 07:20
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İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme kararı aldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. Gazeteler sözleşmenin feshesini hangi manşetlerle gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Sözcü
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Hürriyet
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?
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Gazeteler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hangi başlıklarla gördü?