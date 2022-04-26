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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

26 Nisan 2022 08:17

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde cuma günü görülmeye başlanan Gezi Davası'nın karar duruşması dün tamamlandı. Mahkeme, 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar verdi.  İktidara yakın pek çok gazete, kamuoyunda yankı uyandıran ve tepki çeken karara, gazetelerinin birinci sayfasında ufak bir yer ayırdı.

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Hürriyet, Sabah, Türkiye, Yeni Şafak, Akşam, Milliyet'in de arasında olduğu pek çok gazete; haberi Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasından gördü ve ilk sayfalarının alt bölümünde küçük bir yer verdi. 

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Gazete manşetleri şöyle:

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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Gazeteler, Gezi Davası kararını nasıl gördü?

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