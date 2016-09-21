Gazetecilik adliye koridorlarında

Çağlayan Adliyesi bugün şüpheli ya da sanık sıfatıyla gelen birçok gazeteci ve yazara ev sahipliği yaptı
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Ahmet Altan ve Mehmet Altan ‘subliminal mesaj’ yoluyla darbe girişimine iştirak etmek suçuyla adliyede.
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(Hasan Cemal & Avukat Fikret İlkiz) Hasan Cemal, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten hâkim karşısına çıkarken, ‘terör örgütüne destek sağlamak’la suçlanan Erdem Gül bu davanın ilk duruşmasına katıldı
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Odatv davasında yargılanan Nedim Şener 'Biz yargılanan kişiler olarak ben ve diğer arkadaşlarım bu tiyatronun bitmesini istiyoruz' dedi
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Odatv davasının sanıklarından gazeteci Ahmet Şık, ‘Cemaate destek veren Erdoğan da yargılansın’ dedi. Yalçın Küçük de 'Teşebbüs deyip darbe gibi hareket edemezsiniz, asıl darbeyi yapamazsınız' diye konuştu
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Hasan Cemal & Utku Çakırözer & Enis Berberoğlu
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(Erdem Gül & Aslı Gül & Enis Berberoğlu)
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(Hasan Cemal & Erdem Gül)
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(Erdem Gül & Aslı Gül)
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Dilek Dündar & Hasan Cemal
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Mustafa Kemal Güngör & Akın Atalay & Dilek Dündar
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Enis Berberoğlu & Mustafa Kemal Güngör & Akın Atalay
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Banu Güven & Dilek Dündar & Hasan Cemal
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Hasan Cemal & Akın Atalay & Sezgin Tanrıkulu
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Kerem Altan & Yasemin Çongar & Hasan Cemal & Sanem Altan