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Gazetecilik adliye koridorlarında

21 Eylül 2016 22:31

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Çağlayan Adliyesi bugün şüpheli ya da sanık sıfatıyla gelen birçok gazeteci ve yazara ev sahipliği yaptı

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Ahmet Altan ve Mehmet Altan ‘subliminal mesaj’ yoluyla darbe girişimine iştirak etmek suçuyla adliyede.

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(Hasan Cemal & Avukat Fikret İlkiz) Hasan Cemal, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten hâkim karşısına çıkarken, ‘terör örgütüne destek sağlamak’la suçlanan Erdem Gül bu davanın ilk duruşmasına katıldı

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Odatv davasında yargılanan Nedim Şener 'Biz yargılanan kişiler olarak ben ve diğer arkadaşlarım bu tiyatronun bitmesini istiyoruz' dedi

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Odatv davasının sanıklarından gazeteci Ahmet Şık, ‘Cemaate destek veren Erdoğan da yargılansın’ dedi. Yalçın Küçük de 'Teşebbüs deyip darbe gibi hareket edemezsiniz, asıl darbeyi yapamazsınız' diye konuştu

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Hasan Cemal & Utku Çakırözer & Enis Berberoğlu

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(Erdem Gül & Aslı Gül & Enis Berberoğlu)

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(Hasan Cemal & Erdem Gül)

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(Erdem Gül & Aslı Gül)

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Dilek Dündar & Hasan Cemal

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Mustafa Kemal Güngör & Akın Atalay & Dilek Dündar

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Enis Berberoğlu & Mustafa Kemal Güngör & Akın Atalay

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Banu Güven & Dilek Dündar & Hasan Cemal

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Hasan Cemal & Akın Atalay & Sezgin Tanrıkulu

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Kerem Altan & Yasemin Çongar & Hasan Cemal & Sanem Altan

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Hasan Cemal & Dilek Dündar & Erdem Gül

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