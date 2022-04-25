Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tufan Türenç, İstanbul’da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
25 Nisan 2022 14:51
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Gazeteci Tufan Türenç, son yolculuğuna uğurlandı
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23 Nisan’da Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Türenç için, Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.
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Cenaze törenine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamzaçebi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski TBMM Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Hüsamettin Cindoruk, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Başkent Üniversitesi Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın da aralarında bulunduğu iş, medya, siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.
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Kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzunda cenaze aracına taşınan Türenç'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. (AA)